Последната седмица на май ще започне с приветливо време. До сряда дневният ритъм ще бъде със слънчеви часове преди обяд и временни увеличения на облачността през втората половина на деня. Валежите ще са кратки, локални, най-често следобедни и вечерни, придружени с гръмотевици. Не са изключени и градушки. В понеделник и вторник това ще се случва главно в планинските масиви, а в сряда е възможно и по Черноморието. Дневните температури ще се повишават и ще достигат между 23 и 30 градуса.

По-динамична обстановка се очаква към четвъртък с преминаването на студен атмосферен фронт. Ще се усили северозападният вятър, а дъждовете ще са с типичен пролетно-летен характер – кратки, локални и интензивни. Ще има гръмотевици и висок риск от градушки в Южна и Източна България.

Очакват ни значителни валежи и градушки, краят на май ще бъде студен

Краят на седмицата се очертава слънчев с изолирани кратки превалявания в планините. Дневните температури след преминаването на студения фронт ще бъдат без сериозни колебания – ще се понижат с 3-4 градуса, но ще останат в приятния диапазон от 21 до 26 градуса.

Според ранните прогнози юни ще започне с пореден период на неустойчиво време. В първите дни на месеца се очакват гръмотевични процеси с временно интензивни валежи и градушки. През втората половина на първата юнска седмица обстановката ще се успокои и ще има повече слънце. Ще бъде топло с дневни температури между 25 и 30 градуса в началото на периода, които впоследствие ще се понижат с 3-4 единици.

