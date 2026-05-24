На фона на десетките чествания на 24 май в България, българската реч звучи и извън пределите на страната – в едно неделно училище в гръцкия град Кавала. Там всяка събота български деца се събират, за да учат езика, историята и традициите на родината си.

През седмицата те посещават гръцки училища и живеят между два езика и две култури. Но в края на седмицата идват тук, за да не губят връзката си с България.

„Говоря български, английски и гръцки, уча и немски, но българският ми е най-любимият език“, споделя едно от децата.

За много от учениците България не е мястото, където живеят, но е мястото, което носят в сърцето си. Освен да четат и пишат на български, те учат и да се гордеят с произхода си.

Една от учителките разказва, че работата с децата е нейната истинска мотивация. „Опитвам се да им давам примери и факти за България, с които могат да се гордеят. Имаме история, която заслужава да бъде познавана“, казва тя.

За родителите и семействата училището е безценна възможност децата им да запазят майчиния си език. „Аз изразявам майчината си обич най-добре на български език“, споделя една от майките.

Зад създаването на училището стои историята на една жена, пристигнала в Кавала първоначално само на почивка. След среща с местни българи, които мечтаели за неделно училище, тя решава да помогне идеята да стане реалност.

Така от едно училище с 12 деца и маси, взети назаем от пицария, днес вече съществуват седем български училища в Северна Гърция с близо 230 деца. „Тук не е само българско училище. Тук е нашата малка България“, казва директорката.

А най-важният урок, който децата научават там, не е само как да пишат на български. А как никога да не губят връзката с родината си.

