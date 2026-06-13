Една трета от инфлацията, която в момента се отчита в България, е свързана с поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток. Това заяви за „Темата на NOVA” Мартин Бейстербосх от Европейската централна банка. В търсене на отговори журналистът Нели Тодорова проверява защо онова, което усещаме по джоба си като поскъпване на живота, се разминава драстично с официалната статистика.

Предварителната оценка на статистиката е годишната инфлация да продължи да расте и през май да достигне 7%, след като за април бе отчетено малко по-ниско ниво. Въпреки че 7% не е никак малко, хората споделят, че за тях реалната инфлация е 30%, 100%, та дори и 200%.

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За да проследи реалната промяна, екипът на NOVA прави експеримент, започнат преди точно една година, който сравнява цените на определени стоки. Данните са красноречиви. При хранителните продукти доматите бележат ръст от 28.8%, пиперът – 24.8%, а зелето – 18.3%. По-слабо е поскъпването при кафето (4.5%), картофите (2.7%) и маргарина (2.5%).

Гледайте целия репортаж в „Темата на NOVA“ тази събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.