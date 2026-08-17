Нивото на река Дунав продължава да е критично ниско. През следващите два дни при Русе се очаква то да се повиши с около един сантиметър, сочи прогнозата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката.

Данните за 17 август сочат следните стойности: при Русе - минус 123 см, при Никопол - минус 20 см, при Оряхово - минус 107, при Свищов - минус 65, при Силистра - минус 112, при Лом - минус 29 см, при Ново село - минус 76 см.

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

Към днешна дата АЕЦ „Козлодуй“ работи според утвърдения график за електропроизводство.

Редактор: Цветина Петрова