Можеш ли да се сприятелиш с дракон, могат ли да летят глинените папагали, Хълк или собствената ти баба са всъщност героите? На тези и други въпроси отговарят лауреатите на 20-ия юбилеен конкурс „Бодлите на таралежите“, организиран от Фондация „Братя Мормареви“.

Президентът Илияна Йотова и директорът на фондацията Кънчо Стойчев раздадоха тазгодишните награди в традиционния вече конкурс за ученическо творчество.

Снимка: Минко Чернев/БТА

Първа награда в категорията 7-10 години получи Ивея Мирева за разказчето си „Лъжливият дракон“. В другата категория – 11-14 години – призьор стана Боян Тасев за своя разказ „Папагалите отлетяха“. Съответно втори награди взеха Алекса Димова (7 години) с „Къдрави мисли“ и Даяна Флорова (11 години) за „Моят синеок герой“.

Още 18 деца бяха номинирани от авторитетно жури в състав: Здравка Евтимова, Бойко Василев, Иво Сиромахов, Петър Чухов и Бойко Ламбовски.

На тържеството, проведено в Националата библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ Бойко Василев представи луксозното издание „Двама - Братя Мормареви на 200 години“, на което е съставител.

Снимка: Минко Чернев/БТА

В изказването си президентът Илияна Йотова подчерта необходимостта от стимулиране на детската и юношеската творческа активност и отбеляза заслугите на Фондация „Братя Мормареви“ за подкрепа на хуманитарното образование в страната ни. Зам.- министърът на образованието и науката Сеня Терзиева оцени приноса на фондацията в подпомагането на образователните процеси у нас.

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Педагози и бивши лауреати на конкурса също взеха думата, за да изтъкнат заслугите на „Бодлите на таралежите“ в творческата и професионалната реализация на участниците в него.

Редактор: Цвета Лазаркова