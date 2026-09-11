Служители на Община Варна запечатаха днес пет постройки в местност „Баба Алино“, за които има данни, че са незаконно построени. Достъпът до имотите е забранен, а полицията ще следи за спазването на мярката.

Снимка: Община Варна

Действията са извършени съгласно заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, издадена на 1 септември миналата година. Става дума за същите пет имота, които през миналата седмица останаха без електричество и вода.

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Снимка: Община Варна

От Общината уточняват, че преди предприемането на действията е извършена предварителна проверка. При нея е установено, че в петте постройки не живеят хора.