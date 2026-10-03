Хиляда години след смъртта на цар Самуил българският владетел намери покой в родната си земя. „Това беше един от двата най-вълнуващи момента в моя живот. Първият беше, когато се роди дъщеря ми. А вторият почувствах днес“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS историкът проф. Георги Николов, който е един от задълбочените изследователи на епохата на Самуил.

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Според него значението на събитието надхвърля самия ритуал по посрещанет и погребването на ксотите на владетеля на родна земя. „Това, което се случи днес, възбуди нашата историческа памет. И това е добре. Но аз се надявам това събитие да накара много хора да отворят книгите за Самуил или за неговата епоха и да научат повече за делата му“, каза проф. Николов.

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Той припомни, че идентифицирането на останки като тези на цар Самуил се основава на съвкупност от исторически и археологически данни. Сред тях е сведението на византийския историк Михаил Аталиат за съдбата на владетеля след битката при Беласица, както и фактът, че Самуил пренася мощите на Свети Ахил от Лариса и изгражда базиликата на остров Свети Ахил, където по-късно е погребан. „Има редица елементи, които, взети вкупом, показват, че това е погребението на Самуил“, посочи проф. Николов.

Според него бъдещи генетични изследвания могат да дадат допълнителна информация за родствените връзки между погребаните в базиликата личности. От четирите саркофага в три са открити кости, като най-добре са запазени останките на Самуил. Историкът обърна внимание и на още един детайл - последният саркофаг, обозначен от откривателя Николаос Муцопулос като „Делта“, е без капак. По думите му размерите на откритата мраморна плоча с надпис от Герман удивително съвпадат с размерите на липсващия капак. „На този надпис Самуил казва, че прави помен на баща си, майка си и брат си Давид. Тоест аз очаквам, че там са били или погребани, или препогребани, или символично погребани тези три личности - комит Никола, майка му Рипсимия и брат му Давид“, обясни проф. Николов.

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По отношение на произхода на майката на Самуил Рипсимия той отбеляза, че името ѝ е свързано с арменска светица. Историкът допусна и по-широка връзка между рода на Самуил и старата българска династична традиция. „По мое мнение Самуил и неговите братя, комитопулите, са кръвно родствено свързани със старата прабългарска династия, която започва от хан Крум“, каза той.

Той разказа и за възхода на комитопулите след смъртта на цар Петър. Византийските извори посочват Давид, Моисей, Аарон и Самуил, като според проф. Николов редът, в който са изброени, не е задължително да отразява възрастта им. „По мое мнение те са изредени не по възраст, а по реда, по който са загинали“, обясни историкът.

Един от ключовите моменти във възхода на Самуил като военачалник е победата при Траянови врата през 986 г. Според проф. Николов именно това сражение показва военните качества на бъдещия цар. „Той, макар да не е цар, се е оказал първият военачалник на държавата“, каза историкът.

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Победата при Траянови врата е първата голяма среща между Самуил и Василий II на бойното поле. Втората и съдбоносна среща идва десетилетия по-късно при Беласица. Проф. Николов коментира и въпроса кога Самуил получава царската си титла. По думите му няма достатъчно подробни сведения за самата церемония, но най-вероятно коронацията е била извършена от тогавашния български патриарх.

Целия разговор гледайте във видеото.