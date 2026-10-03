С благоговение и синовна почит Българската православна църква посрещна тленните останки на цар Самуил, които вече са положени в базиликата „Света София - Премъдрост Божия“. Патриарх Даниил, който възглави траурната служба, определи останките на владетеля като „истинска светиня на държавната, църковната и народностната памет“.

„Днес, повече от хилядолетие след своя живот и исторически подвиг, цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България и да почива в този свят Божи дом“, каза патриархът.

Самуил: Завръщането на българския цар (ВИДЕО+СНИМКИ)

В словото си той подчерта връзката на владетеля с базиликата „Света София“, дала името на съвременната българска столица. „По предание именно тук Самуил е бил кръстен и се е черкувал като млад“, посочи Даниил. Той изрази признателност към гръцкия археолог и византолог проф. Николаос Муцопулос, който през 1969 г. открива и идентифицира останките на царя. По думите му връщането на останките е изключителна стъпка към укрепването на отношенията, разбирателството и приятелството между България и Гърция и между двете православни църкви.

Патриарх Даниил отбеляза и мястото на цар Самуил в църковната и историческата памет на България, като посочи, че той е споменат в Синодика на цар Борил сред старите български царе. Той отправи молитва за „вечна и блажена памет“ и за светлина, мир и вечен покой на „Своя верен раб Самуил - Цар български“.

Редактор: Ралица Атанасова