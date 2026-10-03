Защо Гърция се реши на този жест към България – да върне тленните останки на цар Самуил? Темата коментира дългогодишният ръководител на департамент „История” към НБУ доц. Лъчезар Стоянов в ефира на „Събуди се”.

„Може да го разтичаме като жест, защото борбата за връщане на чуждо културно наследство е глобален проблем. Ако връщането бъде тотално, то големите европейски музеи ще се изпразнят. Това е прецедент, но също показва приятелство и взаимно уважение”, каза той.

Десетки българи излязоха в Солун, за да изпратят тленните останки на Самуил

Според него политическите аспекти на това събитие се отбягват. „Причината е, че тази солидарност има много ясен политически контекст, а именно политическия македонизъм”, допълва той.

„Този цар несъмнено е български, според всички извори. Доказано е навсякъде. По този начин подвиват една от базовите опори на съвременния политически антибългарски македонизъм”, каза още по темата доц. Стоянов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев