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Кандидатът за вицепрезидент каза, че връщането на тленните останки на Самуил у нас е голям успех на Румен Радев
Връщането на тленните останки са голям успех на премиера Румен Радев. Той увенча половинвековните усилия на много хора, които не успяваха да го направят преди. Това каза Кирил Вълчев, който е кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова, в ефира на “Събуди се”.
На въпроса дали може да се говори, че връщането на тленните останки на българския цар у нас е помощ за двойката Йотова - Вълчев, кандидатът за вицепрезидент отговори: “Не трябва всичко да го обличаме в кандидатпрезидентска кампания”.
По отношение на темата какво дава България в замяна на Гърция Вълчев отговори: “Това има своя хубав символ. Както костите на цар Самуил се завръщат у дома, така и тези важни за гърците църковни предмети ще се завърнат в манастирите, от които българите сме ги взели по време на Първата световна война”.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампанията
Вълчев коментира и това, че е и кандидат за вицепрезидент, и генерален директор на БТА, като към момента е в неплатен отпуск. Той беше категоричен, че агенцията отразява всички кандидати на изборите еднакво, както е по правилата. Също така посочи, че е административен ръководител на националния информационен институт на България, който има много по-големи задачи, като например осигуряването на връзката на българите в чужбина. Вълчев коментира още, че БТА съобщава факти, при предаването на информацията към обществеността. И беше категоричен, че агенцията отразява всички кандидати равноправно.
Вълчев отбеляза, че кандидатурата на двойката е подкрепена от “Прогресивна България”, но от други формации.
По повод това, че е бил подкрепен и предложен от ГЕРБ за поста в БТА Вълчев каза, че е получил подкрепата на партията, но е бил предложен от синдикатите в БТА. “Забележете, никой парламентарна група гласува за мен, така че аз бях подкрепен от всички”, допълни Вълчев.
Кандидатът за вицепрезидент каза още, че очаква с Илияна Йотова да получат широка обществена подкрепа. Вълчев отбеляза, че акцент на работата им ще бъде връщането на българите от чужбина.
Вълчев е на мнение, че Консултативния съвет за национална сигурност трябва по принцип да бъде свикван системно. По думите му не е необходимо такъв Съвет да бъде свикван по време на предизборна кампания.
Той коментира и казуса с помилвания от Йотова наркотрафикант. Вълчев запита, ако не трябва да бъдат помилвани хора, които са се занимавали с такава дейност, дали трябва да бъдат помилвани и убийци например.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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