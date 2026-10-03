Връщането на тленните останки са голям успех на премиера Румен Радев. Той увенча половинвековните усилия на много хора, които не успяваха да го направят преди. Това каза Кирил Вълчев, който е кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова, в ефира на “Събуди се”.

На въпроса дали може да се говори, че връщането на тленните останки на българския цар у нас е помощ за двойката Йотова - Вълчев, кандидатът за вицепрезидент отговори: “Не трябва всичко да го обличаме в кандидатпрезидентска кампания”.

По отношение на темата какво дава България в замяна на Гърция Вълчев отговори: “Това има своя хубав символ. Както костите на цар Самуил се завръщат у дома, така и тези важни за гърците църковни предмети ще се завърнат в манастирите, от които българите сме ги взели по време на Първата световна война”.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампанията

Вълчев коментира и това, че е и кандидат за вицепрезидент, и генерален директор на БТА, като към момента е в неплатен отпуск. Той беше категоричен, че агенцията отразява всички кандидати на изборите еднакво, както е по правилата. Също така посочи, че е административен ръководител на националния информационен институт на България, който има много по-големи задачи, като например осигуряването на връзката на българите в чужбина. Вълчев коментира още, че БТА съобщава факти, при предаването на информацията към обществеността. И беше категоричен, че агенцията отразява всички кандидати равноправно.

Вълчев отбеляза, че кандидатурата на двойката е подкрепена от “Прогресивна България”, но от други формации.

По повод това, че е бил подкрепен и предложен от ГЕРБ за поста в БТА Вълчев каза, че е получил подкрепата на партията, но е бил предложен от синдикатите в БТА. “Забележете, никой парламентарна група гласува за мен, така че аз бях подкрепен от всички”, допълни Вълчев.

Кандидатът за вицепрезидент каза още, че очаква с Илияна Йотова да получат широка обществена подкрепа. Вълчев отбеляза, че акцент на работата им ще бъде връщането на българите от чужбина.

Вълчев е на мнение, че Консултативния съвет за национална сигурност трябва по принцип да бъде свикван системно. По думите му не е необходимо такъв Съвет да бъде свикван по време на предизборна кампания.

Той коментира и казуса с помилвания от Йотова наркотрафикант. Вълчев запита, ако не трябва да бъдат помилвани хора, които са се занимавали с такава дейност, дали трябва да бъдат помилвани и убийци например.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова