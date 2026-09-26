Месец преди изборите за президент и вицепрезидент - Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампанията.

Двамата бяха издигнати от инициативен комитет с политическата подкрепа на „Продължаваме промяната” и „Демократична България”. Кандидат - президентската двойка се обяви за стабилна и сигурна България, а жребият им отреди на изборите да бъдат с номер 4.

„Един човек не може да реши проблеми на цяла държава и който обещава това, не обещава президентство - обещава друга власт. Президентът не управлява вместо правителството, той осветява решенията с независим поглед. Президентът прави държавата предвидима. Това означава три неща – сигурност, стабилност и независимост”, заяви Гюров.

Редактор: Ина Григорова