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Двамата бяха издигнати от инициативен комитет
Месец преди изборите за президент и вицепрезидент - Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампанията.
Двамата бяха издигнати от инициативен комитет с политическата подкрепа на „Продължаваме промяната” и „Демократична България”. Кандидат - президентската двойка се обяви за стабилна и сигурна България, а жребият им отреди на изборите да бъдат с номер 4.
„Един човек не може да реши проблеми на цяла държава и който обещава това, не обещава президентство - обещава друга власт. Президентът не управлява вместо правителството, той осветява решенията с независим поглед. Президентът прави държавата предвидима. Това означава три неща – сигурност, стабилност и независимост”, заяви Гюров.Редактор: Ина Григорова
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