Реакциите в Европейския съюз след победата на Румен Радев са по-скоро формални, а реалните оценки тепърва ще се формират според действията на новото управление. Това мнение изрази кореспондентът на Клуб "Z" в Брюксел Момчил Инджов.

„Поздравленията от европейските лидери след изборната победа на Румен Радев не бива да се приемат като знак за реална политическа подкрепа”, посочи Инджов в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. По думите му „това е шаблон номер 5”, като допълни, че в повечето случаи „тези лидери не знаят, че са го изпратили”, тъй като съобщенията идват от техните канцеларии по установена практика.

За бъдещото позициониране на евентуален политически проект около Радев в Европа Инджов подчерта, че „е много трудно да се каже” къде би се присъединил, но беше категоричен, че „със сигурност няма да са при християн-демократите”, а в либералната група „също няма да стане”. Именно оттам идва и най-сериозната критика – „най-остра, най-негативна по отношение на Радев беше реакцията именно от либералната група "Обнови Европа”, коментира той. Журналистът подчерта, че истинската оценка за поведението на страната ще дойде чрез конкретни действия.

Каква е новата политическа реалност

Паралелно с политическите процеси ЕС е изправен пред сериозен миграционен натиск. По думите на Инджов Съюзът вече променя подхода си, като „смята да се бори с миграционния натиск още в страните на произход и транзит”.

Инджов даде пример с Гърция, която е изпратила свои експерти в Либия, за да спрат миграционния наплив към Крит, докато Испания започва процедура по ускоряване на легализирането на голям брой мигранти.

