Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция през юли, потвърди държавният секретар Марко Рубио.

„Самият президент ще присъства на следващата среща на държавните и правителствените ръководители на НАТО, където всички въпроси ще бъдат ясно поставени“, заяви Рубио пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, визирайки форума на 7-8 юли в Анкара. „Все още сме в НАТО, но НАТО се нуждае от значителни промени“, добави той.

Тръмп ще присъства на пренасрочената гала вечер на кореспондентите в Белия дом

Няколко държави членки на НАТО отказаха да подкрепят военната операция на САЩ срещу Иран. Част от тях не разрешиха на американски военни самолети да преминават през въздушното им пространство, а други не изпратиха военноморски сили за участие в операции по осигуряване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток за танкерите с гориво.

Тръмп многократно нарече НАТО “Хартиен тигър” и през последните седмици заплаши да оттегли страната си от 32-членния трансатлантически алианс. Той заяви, че европейските съюзници на Вашингтон разчитат на американските гаранции за сигурност, но осигуряват недостатъчна подкрепа за военната кампания на САЩ и Израел срещу Иран.

Редактор: Дарина Методиева