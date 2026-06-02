Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще произнесе реч на пренасрочената вечеря на кореспондентите в Белия дом следващия месец, след като инцидент със стрелба наложи евакуацията му от събитието през април, предаде АФП.

В публикация в социалните мрежи Тръмп приветства решението на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом да проведе отново вечерята на 24 юли, като го определи като „знак за сила и твърдост“.

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Редактор: Ивета Костадинова