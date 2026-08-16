-
Спортни новини (16.08.2026 - обедна)
-
Бронзовата медалистка на троен скок Александра Начева се завърна у нас
-
Глоби до 50 000 евро за нарушения с дрон? Асоциации от авиационния сектор се обявиха против промените
-
Свастики и „Кръв и чест“: Следи от неонацистката мрежа има у нас още от 2001 г.
-
Как се правят българските млечни продукти по традиционна технология
-
КЗП започва проверки за цените в Бургас преди „Евровизия“
Девет от тях са възникнали в жилищни сгради
Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие, показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
За 24 часа огнеборците са потушили общо 142 пожара. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради.
Официалните данни показват, че човешката дейност стои зад девет от всеки десет пожара у нас. Най-честата причина е небрежност, което насочва усилията на институциите все повече към превенцията и повишаването на отговорността на хората.
90% от пожарите в България са причинени от човешка небрежност
Като част от тези мерки горските стопанства в страната започнаха кампания под мотото „Безотговорността е най-опасната искра“. Целта е да се напомни, че дори едно невнимателно действие може да предизвика пожар с тежки последици.
Особено сериозен остава проблемът в Хасковска област, която традиционно е сред районите с най-много горски пожари в страната. От началото на годината там вече са глобени 15 души за причиняване на пожари.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни