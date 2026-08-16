Двама души са пострадали при пожари в страната през последното денонощие, показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За 24 часа огнеборците са потушили общо 142 пожара. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради.

Официалните данни показват, че човешката дейност стои зад девет от всеки десет пожара у нас. Най-честата причина е небрежност, което насочва усилията на институциите все повече към превенцията и повишаването на отговорността на хората.

90% от пожарите в България са причинени от човешка небрежност

Като част от тези мерки горските стопанства в страната започнаха кампания под мотото „Безотговорността е най-опасната искра“. Целта е да се напомни, че дори едно невнимателно действие може да предизвика пожар с тежки последици.

Особено сериозен остава проблемът в Хасковска област, която традиционно е сред районите с най-много горски пожари в страната. От началото на годината там вече са глобени 15 души за причиняване на пожари.

Редактор: Цветина Петкова