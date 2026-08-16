Излиза ли България от кризата в лавандулопроизводството? Тенденциите на световните пазари сочат повишено търсене на качествена суровина, а страната ни категорично запазва позициите си на световен лидер. Това заяви пред NOVA доц. д-р Станко Станков от Института по етеричномаслени култури в Казанлък, който е един от най-изтъкнатите експерти в бранша на Балканския полуостров.

По думите му 2026 година е била перфектна за производството на лавандула. „Имахме чести превалявания в етапа на растеж на културата и, поне за нашия район – сухо и топло време по време на жътвата”, обяснява експертът.

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⇒ Край на стагнацията и скок на цените

След срива на световния пазар, когато цената за килограм лавандулово масло падна до около 30 лева, сега се очаква поне двойно повишаване.

„Вече се търсят между 40 и 50 евро на килограм от производителя. Определено може да се каже, че имаме търсене на етерично масло след дълги години на стагнация. По-голямата част от залежалите количества вече са продадени. Онова, което е останало, на практика не става за търговия заради влошено качество и повишена киселинност”, коментира доц. Станков.

В България все още липсва официална статистика, но се смята, че произведеното масло е около 200 тона. Експертът прогнозира, че през следващите няколко години няма да има свръхпроизводство.

„Няма да се създават нови насаждения, а старите ще отпаднат. Така ще се получи един глад за посадъчен материал, който вече много трудно се произвежда, тъй като разходите за него са поскъпнали твърде много”, добавя той.

⇒ Нови български сортове гарантират световно качество

Близо 20 години доц. Станков работи по специална селекция. Резултатът е, че от две години България вече разполага с три нови, патентовани сорта лавандула, които гарантират възможно най-доброто качество на пазара.

„Предимството на два от тях е високото съдържание на линалилацетат, който е основната съставка в етеричното масло. Ниското му съдържание беше голям проблем, особено за маслата от Северна България, тъй като не се приемаше добре от клиентите. С въвеждането на новите сортове, ние сме в състояние да изработваме много по-качествени партиди (хамури)”, категоричен е ученият.

⇒ Краят на "експеримента" в Добруджа

Драстичното намаляване на полетата с лавандула в Добруджа е естествен процес. Според учените масовото засаждане там е било аграрен експеримент, който не е бил удачен.

„За мен той е неуспешен от самото начало. Не е нормално една планинска култура да отиде в равнинните райони, на богати почви, където традиционно се отглеждат пшеница, ечемик и царевица. В момента в Добруджа има между 12 и 14 хиляди декара лавандула, при положение че преди бяха над 150 хиляди”, посочва доц. Станков.

Въпреки че световният пазар регулира производството, експертът е категоричен, че държавата трябва да се намеси при контрола на посадъчния материал. Само така ще се гарантира поддържането на високото качество, което прави българското лавандулово масло търсено в цял свят.

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