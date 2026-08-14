Анкета Одобрявате ли избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027”? Да Не Нямам мнение Резултати

Часове след като Бургас бе избран за домакин на „Евровизия 2027“, цените в едни от най-популярните платформи за настаняване в града вече са шокиращи. Правим обаче уговорката, че най-скъпите оферти, които срещнахме, се отнасят за частни апартаменти. За седмицата на песенния конкурс - от 10 до 16 май, когато са големите концерти, шест нощувки за двама възрастни достигат до цени от 25 хиляди евро във въпросните частни жилища. Какви са съветите на експерти и какви биха били прогнозните суми?

„Евровизия 2027” година ще е с дъх на море. През май догодина хиляди посетители от цяла Европа се очаква да се стекат към южното ни Черноморие. Въпреки драстичното поскъпване на частните жилища, според експерти ценови шокове в хотелите в района няма да има. Според директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов средната цена няма да достигне повече от 250 евро за стая. „Ако някой си прави сметката, че ще получава по 18 хиляди евро - чао”, категоричен беше той.

Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027

Заедно с туроператорска фирма опитваме да резервираме хотел за седмицата на песенния конкурс. Димитрина Горанова от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти препоръчва да изчакаме, защото в момента хотели се намират трудно. Все пак въвеждаме в системата за резервация седмицата, в която ще се проведат големите концерти на „Евровизия”. В Бургас към този момент опцията е само един хотел. Неговата седмична цена за двама възрастни е малко над 800 евро.

Проверките на туроператорите сред хотелиерите са показали, че не сме готови с цените за следващата година. „Все още не сме пуснали периода за продажби. Би трябвало до месец-два вече да са публикувани и да са готови”, обясни Горанова.

Пред NOVA министърът на културата Евтим Милошев загатна за предимството на Бургас пред София и заговори за идеята да има няколко туристически центъра. „Това е най-голямата туристическа инфраструктура, с която България разполага. Тя е много по-голяма от софийската. От тази гледна точка – Бургас е най-доброто място. Имам предвид региона на Бургас-Несебър-Слънчев бряг.

През изминалата година домакинството на „Евровизия“ е донесло значителен положителен ефект върху туризма във Виена. Само през май, когато се проведе конкурсът, приходите достигат близо 150 млн. евро или със 7 на сто повече в сравнение със същия месец на 2025 година. „Ако получим някакво увеличение на броя на посетителите и с 1%, то се изчислява в десетки хиляди посещения”, обясни Драганов.