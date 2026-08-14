Анкета Одобрявате ли избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027”? Да Не Нямам мнение Резултати

Бургас празнува – морският град спечели домакинството на „Евровизия 2027“ и изпревари София в битката за едно от най-големите международни събития. Изборът е оценка за развитието на Бургас, неговата инфраструктура, културен живот и възможности да посреща хиляди гости от цял свят. Сега пред града стои и голямото предизвикателство – да докаже, че може да организира събитие от такъв мащаб. Какво има Бургас, което наклони везните в негова полза и как изборът променя погледа към морския град?

Изпълнителите Рафи Бохосян, Вениамин и Стефан Илчев – и тримата родом от Бургас, коментираха пред репортера на NOVA Цеца Алексова, че са много радостни от избора на Бургас.

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Рафи Бохосян каза, че в „Арена Бургас” може да се случи грандиозно събитие каквото е конкурсът. „Евровизия“ е еталон как се прави техническо изпълнение на най-високо ниво не само в Европа, а и в света. Може би ще видим нещо много впечатляващо и най-доброто място да го видим е Бургас“, смята Бохосян.

Стефан Илчев сподели, че не е очаквал Бургас да бъди избран за провеждане на конкурса, но че е много щастлив от този факт. „България е място на много таланти, а в Бургас има концентрация на такива. Дали това е наклонило везните на международното жури, не знам, ние само можем да сме щастливи, че сме дарени с талант“, коментира изпълнителят.

Вениамин каза, че се е развълнувал много, защото не е очаквал родният му град да бъде избран за провеждане на грандиозното събитие „Евровизия“. „Развълнуван съм, защото през всичките тези години кметът, общината, всички са работили в посока да се развива културата, музиката. Има много школи по пеене, младите таланти са били подкрепяни и съм щастлив, че това събитие ще се проведе тук, в Бургас”, сподели певецът.

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Изключителен успех за България, Бургас заслужено спечели да бъде домакин на това събитие, коментира актьорът Тончо Токмакчиев в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България“. „Бургас е не само музикален, той има огромна традиция в културата. Известен е с художници, поети, музикални таланти, има натрупана интелектуална сила и това събитие е заслужено за бургазлии”, категоричен беше Токмакчиев.

Според него организацията на събитието ще е изключително предизвикателство, но в последните години Бургас много се е развил. Околните градове, с които той е свързан, също ще могат да поемат голямото количество хора, които ще дойдат, посочи той.

„Сигурен съм, че Бургас ще се справи и няма да е сам, защото такова събитие трябва да сплотява. Предстои едно хубаво събитие на едно много красиво място в България. Догодина сезонът по морето ще започне от 1 май“, коментира още актьорът.

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Редактор: Цвета Лазаркова