Биографичната изложба „Ти ме повика, живот“ представя пътя на поета, композитор и изпълнител Михаил Белчев в снимки.

В деня, в който той щеше да навърши 80 години, пред Народния театър „оживяха“ спомени от пътя му от първите детски стъпки в музиката с хор „Бодра смяна“, през „Златния Орфей“, създаването на любимите на поколения песни на Белчев, като „Булевардът“, до последните му отличия и признания за творчеството му, увековечено в златния фонд на българската култура.

Снимка: БГНЕС/Стефан Василев

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„Не може да побере неговия живот. Толкова много срещи, толкова много приятелства, толкова много публика... Но избрахме снимки, които сме сигурни, че той би искал да присъстват в тази изложба и се надявам както концертът, който предстои на 12 октомври в зала 1 на НДК, така и тази изложба да е с неговото духовно присъствие“, каза неговата съпруга Кристина Белчева.

Снимка: БГНЕС/Стефан Василев

„Не бих искала да бъде забравен - неговата топлина, неговата човещина, неговата поезия, неговата сантименталност, неговата усмивка - човекът Михаил Белчев не бих искала да бъде забравен!“, сподели още тя.

Редактор: Цвета Лазаркова