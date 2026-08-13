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За посегателството беше задържан бащата на момченцето
Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си след побой. Вчера то беше транспортирано от монтанската болница до София с хеликоптер.
От "Пирогов", където е настанено момченцето, съобщават, че състоянието му е критично. Има тежка черепно-мозъчна травма, поставено е на апаратна вентилация и е в медикаментозна кома. Остава в Детската реанимация.
За жестокото посегателство, извършено в село Новачене, беше задържан бащата на пострадалото момче. По случая е образувано досъдебно производство.
24-годишният мъж е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина той може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода.
В рамките на 2 месеца това е вторият път, в който детето попада в болница с тежки поражения от побой.
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