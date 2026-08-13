Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си след побой . Вчера то беше транспортирано от монтанската болница до София с хеликоптер.

От "Пирогов", където е настанено момченцето, съобщават, че състоянието му е критично. Има тежка черепно-мозъчна травма, поставено е на апаратна вентилация и е в медикаментозна кома. Остава в Детската реанимация.

За жестокото посегателство, извършено в село Новачене, беше задържан бащата на пострадалото момче. По случая е образувано досъдебно производство.

24-годишният мъж е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина той може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода.