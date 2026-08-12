Тежък инцидент при управление на мотоделтапланер стана край Несебър. При произшествието двама мъже паднали във водата - единият загина, а другият е в тежко състояние. Инцидентът стана малко преди обяд. Падането е станало от около 200 метра височина.

По информация на NOVA самоличността на жертвата се установява. Знае се, че и двамата мъже са българи. Инцидентът е станал близо до базата в НСА в Равда.

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Снимка: БГНЕС

По данни на NOVA той е бил ръчна изработка. По неофициална информация на него били двама приятели, които искали да се повозят. Малко след излитането делтапланерът паднал в близост до скали. Собственикът на летателния апарат е със сериозни наранявания и е настанен в реанимацията на УМБАЛ Бургас, а след това интубиран. Служители на близката водна база видели инцидента и влезли с джетове в морето, за да помогнат на двамата мъже.

По данни на NOVA апаратът е използван от години за превоз на туристи.

Снимка: БГНЕС

Очевидна на спасителната операция разказа, че не е видяла двамата пострадали да са имали предпазни жилетки. В спасяването са участвали спасители, както и плажуващи.

По информация на „24 часа“ инспектор от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е извършил проверка на мотоделтапланера, който по-късно падна в морето край плаж „Олимпийски надежди“ в Несебър, при което загина човек. Инспекцията е била направена във вторник - ден преди инцидента.

Проверката е предприета след сигнал на лицензирания инструктор Гичо Ковачев. По думите му представител на ГВА е пристигнал на площадката, откъдето се извършвали полетите, придружен от полицейски служители. На място обаче те не открили пилота на летателния апарат Николай Петров.

Към момента не е известно какви нарушения или нередности са били установени при проверката. След инспекцията обаче е бил изготвен доклад за състоянието на машината.

Ковачев твърди, че многократно е предупреждавал различни институции за рисковете, свързани с извършваните полети. „Досега съм подал над 50 сигнала до различни институции, че рано или късно това ще се случи. Включително съм сигнализирал и Бюрото за разследване на авиационни катастрофи“, заяви той.

Според Ковачев летателният апарат не е бил достатъчно надежден, а използването му е създавало опасност както за хората във въздуха, така и за намиращите се на земята.

Като пример той посочи полет над Несебър, извършен ден по-рано. По думите му тогава мотоделтапланерът е преминал на около 10 метра над покривите на града.

Той твърди още, че при полета, завършил с фаталния инцидент, е имало нарушение на Закона за гражданското въздухоплаване. Според него човекът, придружавал клиента, не е разполагал с необходимите права за превоз на пътници, а самият летателен апарат не е бил предназначен за подобна дейност. „Нито инструкторът до клиента е пилот, който има право да вози пътници, нито машината позволява това“, категоричен е Ковачев.