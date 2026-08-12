Започва нова процедура по избор на европейски прокурор. Това е било решено на заседанието на Министерския съвет в сряда, съобщават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Министерският съвет одобри тримата номинирани кандидати за европейски прокурор

След анализ на всички действия на предходните две правителства, довели до отмяна от Върховния административен съд на решение на МС, прието от служебния кабинет, и при съобразяване на констатираните правни дефицити, Министерство на правосъдието ще внесе за следващо заседание на правителството решение за нова процедура по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор на Република България.

Редактор: Станимира Шикова