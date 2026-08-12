Все повече българи разчитат на подкрепа от държавата, за да покрият разходите си за отопление през предстоящата зима. За по-малко от месец и половина в страната са подадени близо 239 000 заявления за целева помощ - с около 3000 повече в сравнение със същия период на миналата година.

Ръст се отчита и в област Монтана. Там заявленията вече са близо 10 000, като около половината от кандидатите са получили одобрение.

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Вече няколко години Младенка Григорова от монтанското село Горно Церовене се възползва от държавната помощ. С получените средства тя купува дърва за огрев, с които отоплява дома си през студените месеци. „Икономисвам си, а и с дървата ми е много по-топло, отколкото с тока. Пет кубика взимам винаги“, разказва Младенка Григорова.

Тази година размерът на помощта за отопление е 321,95 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Очакванията са от подкрепата да могат да се възползват и повече хора, тъй като е увеличен коефициентът, използван при преизчисляването на доходите на нуждаещите се.

Директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Монтана Валери Димитров обясни, че доходът не е единственият критерий, който се взема предвид при разглеждането на заявленията. „Помощта се отказва, когато се превиши този праг и най-често тогава се отказва, но за да може да се отпусне тази помощ, лицата и семействата трябва да отговарят и на допълнителни условия“, посочи Димитров.

Новост тази година е начинът, по който одобрените кандидати ще получават средствата. Помощта ще бъде изплащана на два транша. „Първата половина ще се изплаща в месеца, следващ подаването на заявлението. Втората половина ще се изплаща до 31 януари следващата година“, обясни Валери Димитров.

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Според Младенка обаче разделянето на сумата на две плащания може да създаде затруднения за хората, които искат да закупят необходимото количество дърва наведнъж. „Трябва да си додадем от пенсията и след това да вземем наново, а нямаме сметка така да плащаме по два пъти. А и те удържат и за превоза, колкото и да е“, казва тя.

Заявленията за отпускане на целева помощ за отопление ще се приемат до 31 октомври.

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