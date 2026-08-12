Снимка: БГНЕС
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Някои формации обвиниха премиера, че политизира тежкото престъпление
Думите на премиера Румен Радев след убийството на Георги Кузев в Пловдив предизвикаха остра реакция от опозицията. След като министър-председателят обвини свои политически опоненти, че се опитват да извлекат партийни дивиденти от трагедията и определи извършителите като „ваши креатури“, последваха критики от Асен Василев и ГЕРБ. Те обвиниха Радев, че политизира тежкото престъпление и настояха вместо да търси вина в опозицията, правителството да даде отговори за действията на институциите и службите преди убийството.
ГЕРБ към Радев: Премиерът трябва да гарантира сигурност, а не да обвинява опозицията
От ГЕРБ разкритикуваха Радев заради коментарите му след жестокото убийство в Пловдив и призоваха трагедията да не се превръща в повод за ново политическо противопоставяне.
Според партията насилието не може да бъде обвързвано с определена политическа сила, а опитите случаят да бъде използван за прокарване на разделителни линии в обществото са безотговорни.
Румен Радев: Шокиращо е, че политици и инфлуенсъри опитват да печелят партийни дивиденти от убийството в Пловдив
От ГЕРБ настояват евентуалните пропуски в работата на институциите да бъдат установени. Ако анализът покаже необходимост от законодателни промени, партията заявява готовност да участва в тяхното изработване и да подкрепи мерки, които реално повишават сигурността на гражданите и защитата на децата.
От формацията отправиха критика и лично към министър-председателя, като подчертаха, че след поемането на изпълнителната власт от него се очакват конкретни действия, а не политически коментари. „Г-н Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции“, посочват от ГЕРБ.
Партията коментира и представената от кабинета управленска програма, като отбеляза, че тя идва през третия месец от мандата. От ГЕРБ заявиха, че ще дадат подробна оценка, след като се запознаят с документа. На този етап от формацията определят обявеното от Радев като заявка за „добри намерения“, чието реално изпълнение тепърва предстои да бъде оценено.
„Демократична България“ към Радев: Не превръщайте трагедията в политическо оръжие
От „Демократична България“ също отправиха остри критики към премиера след изказването му в началото на заседанието на Министерския съвет и го призоваха да не разделя обществото заради убийството в Пловдив.
От формацията заявиха, че са съгласни с думите на министър-председателя, че децата не трябва да бъдат възпитавани от алгоритмите на социалните мрежи и че обществото трябва да застане зад жертвата, закона и морала. Според тях обаче Радев сам е обезсмислил призива си за единство с репликата към опозицията: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури“. „Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство“, посочват от партията.
От „Демократична България“ отхвърлиха и тезата на премиера за връзка между премахването на антифашистки паметници и радикализацията. Според тях ако Радев визира Паметника на Съветската армия, той представлява монумент, възхваляващ комунистическия тоталитарен режим, а не паметник на българските антифашисти. Като пример партията посочва и паметника „Альоша“ в Пловдив, който остава непокътнат, но според формацията присъствието му не е предотвратило проявите на фашистка символика и насилие в града.
От коалицията оспориха и внушението, че противопоставянето на предмета „Добродетели и религии“ има отношение към средата, в която се развива радикализацията. Като контрааргумент те посочват Русия, където според тях държавната политика за насърчаване на т.нар. „традиционни духовно-нравствени ценности“ не е предотвратила появата на неонацистки субкултури.
В позицията се твърди още, че част от неонацистките групировки в Русия разпространяват пропаганда и в българското онлайн пространство и имат връзки с режима в Кремъл. Като пример е посочен руският неонацист Максим Марцинкевич-Тесак и моделът на организирани „хайки“, при които хора са примамвани чрез интернет, задържани и унижавани, а насилието срещу тях е публикувано онлайн.
От „Демократична България“ припомнят и случая с 17-годишния Ален Симеонов, който през 2021 г. според формацията е посочил Тесак като модел за организирани от него акции в България. В позицията се твърди, че тогава сдружение РОД го е защитило с публикация, озаглавена „Нужни са ни такива хора“, а съпредседателят на организацията Давид Александров впоследствие е бил кандидат в русенската листа на „Прогресивна България“.
Според партията вместо да представи комплексен план срещу радикализацията и да потърси отговорност от службите, Радев е предпочел да насочи обвиненията към политическите си опоненти. От формацията поставят въпроси кой е радикализирал извършителите, какво съдържание са следили, в какви онлайн групи са участвали, с кого са контактували и с каква информация са разполагали службите, преди онлайн омразата да прерасне в реално насилие.
От „Демократична България“ приветстват заявеното от вътрешния министър Иван Демерджиев намерение за по-решително противодействие на онлайн радикализацията, но настояват то да бъде последвано от конкретни действия. От партията посочват, че вече са изпратили въпроси до ДАНС и МВР и са поискали парламентарни изслушвания за действащите в страната радикални и неонацистки мрежи, евентуалните им чуждестранни връзки и предприетите мерки за превенция.
Асен Василев към Радев: ДАНС знаеше ли за неонацистките мрежи преди убийството и какво направи?
Лидерът на „Продължаваме Програмата“ Асен Василев също остро разкритикува премиера заради реакцията му след убийството на Георги Кузев в Пловдив. Той настоя министър-председателят да отговори дали ДАНС е разполагала предварително с информация за съществуването на неонацистки мрежи в страната и какви действия е предприела срещу тях.
„Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали и откога ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията“, заяви Василев. Той призова премиера да разпореди на председателя на ДАНС Пламен Тончев да предприеме действия за неутрализирането на подобни групи. Василев отправи и обвинение, че те са пряко свързани със среди, разпространяващи руска пропаганда в България, които според него са подкрепили партията на Радев на изборите.
„Не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите“, заяви той.
Василев посочи и профила в социалните мрежи на бащата на един от обвиняемите за убийството. Според него публикуваното там съдържание включва руска пропаганда, насилие, ксенофобски послания и подкрепа за „Прогресивна България“.
„Разбираемо е защо харесват „Прогресивна България“ - само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги“, допълни Василев. Той определи поведението на министър-председателя като „предателство към българския народ“ и „безподобна наглост“. „Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост“, заяви Василев.
В края на позицията си той отново постави въпроса за действията на службите преди престъплението: „Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?“
„България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи. Аз отправям директен въпрос към премиера Радев: докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив? Ако не му е докладвала, това означава, че ДАНС не се е справила. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило. Неадекватната реакция на премиера Радев в случая очевидно е предизвикана от все повече нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистки групи всъщност симпатизират на неговото управление”, каза Николай Денков.
В позиция лидерът на „Възраждане” казва, че министър-председателят е прав, че премахването на антифашистки паметници води до реабилитация на фашизма в България. Костадин Костадинов пита кога премиерът ще възстанови паметника на съветската армия.
Повод за реакциите станаха думите на премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда. Той коментира убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив, което предизвика силен обществен отзвук.
МВР задържа заподозрените за престъплението, а съдът ги остави под стража. По думите на Радев правителството вече е предприело първи мерки срещу младежката престъпност, като се обсъждат и по-радикални действия.
Премиерът подчерта, че възпитанието на децата трябва да започва в семейството и училището. Според него те не бива да бъдат оставяни в „токсичната среда на социалните медии“.
Радев призова при подобни трагедии обществото да се обединява около жертвите, техните близки, закона и морала. Същевременно той атакува представители на опозицията и инфлуенсъри, които според него използват случая за политически цели.
„Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив“, заяви премиерът.
Радев отправи и директно обвинение към опозицията, свързвайки я с младежите, замесени в случая. „Тези непросветени насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще направим необходимото“, каза министър-председателят.
ВСИЧКО ЗА ЖЕСТОКОТО УБИЙСТВО НА ГЕОРГИ КУЗЕВ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
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