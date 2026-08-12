Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство. То е свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР.

Прокуратурата разследва няколко сигнала, подадени от регионалния министър

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

СГП: Разследванията за „Хемус“ продължават, по едно от делата информация не се разгласява заради интересите на разследването

Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Той настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая.

Малко по-късно от Софийската градска прокуратура отговориха. От там казват, че наблюдават досъдебното производство, а на обществеността е предоставена информацията, която не би затруднила работата по делото.

От държавното обвинение също отбелязват, че разследването е възложено на ГДБОП.

До настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор с постановление от 13 ноември 2025 г., както и с допълнителните указания от 6 август 2026 г. Определен е конкретен срок за изпълнението им.

Едва след извършване на всички действия по разследването, осъществени от разследващия орган в системата на МВР, както и въз основа на проведено обективно, всестранно и пълно разследване, СГП може да извърши законосъобразна преценка дали е осъществено конкретно деяние, съставлява ли то престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и кои са лицата, носещи наказателна отговорност.

Софийска градска прокуратура осъществява правомощията си в съответствие със закона и не може да формира фактически и правни изводи преди събирането и анализа на всички относими доказателства, казват от държавното обвинение.

Редактор: Станимира Шикова