Софийската градска прокуратура излезе с официална позиция за разследванията за автомагистрала „Хемус“. От държавното обвинение отхвърлят твърденията, че по случаите се пази „институционално мълчание“, като подчертават, че многократно са предоставяли информация в рамките на закона.

От прокуратурата припомнят, че последната официална информация е била оповестена на 23 юни 2026 г., когато са съобщени подробности за няколко проверки и досъдебни производства, свързани с изграждането и поддръжката на магистралата.

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По едно от действащите досъдебни производства обаче наблюдаващият прокурор не е разрешил разгласяването на информация, тъй като това би могло да затрудни разследването. От СГП уточняват единствено, че делото е образувано на 19 август 2022 г., от самото начало се разследва от служител на ГДБОП, а наблюдаващите прокурори регулярно са давали подробни писмени указания за събиране и проверка на доказателства. Дори когато делото е било на доклад при прокурор, е разпоредено разследването да не бъде прекъсвано.

От държавното обвинение подчертават още, че административният ръководител на прокуратурата няма законови правомощия да се намесва в работата на наблюдаващите прокурори, да им дава указания как да водят разследванията или какви решения да постановяват по конкретни дела.

СГП припомня, че през юни тази година са започнали няколко нови проверки по сигнали на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те са свързани с предполагаеми нарушения при строителството на лот 4 на автомагистрала „Хемус“, с договорите за поддръжка и ремонт на републиканските пътища, както и с обществена поръчка за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи по пътната мрежа. И по трите случая наблюдаващите прокурори са възложили проверки на Главна дирекция „Национална полиция“, като са дали конкретни указания за събиране на документи, сведения и информация от държавни институции.

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Прокуратурата посочва още, че продължава и мащабното разследване, образувано през юни 2021 г. за безстопанственост, свързана с дейността на „Автомагистрали“ ЕАД. В неговия обхват са включени сигнали за злоупотреба с бюджетни средства при изграждането на автомагистрала „Хемус“, длъжностни престъпления при сключването на договори, укрепването на свлачища, доставки на електронни пътни табели без необходимите сертификати, обществени поръчки за ремаркета към тях, както и договори за озеленяване.

Според СГП по това производство са извършени десетки разпити на свидетели, събрана е голяма по обем документация и са назначени множество експертизи – инженерно-геоложки, конструктивно-технически, оценъчни, лесовъдни и други. Част от заключенията вече са готови, а останалите все още се изготвят.

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Продължава и второто досъдебно производство, започнало през 2021 г., което е за длъжностни престъпления и пране на пари, свързани с изграждането на автомагистрала „Хемус“. От прокуратурата уточняват, че делото се намира в Софийския градски съд заради производства по молби на заинтересовани лица и по тази причина в продължителни периоди не е било на разположение на разследващите органи. Това, по данни на СГП, е възпрепятствало работата по разследването.

Редактор: Цветина Петкова