Министерският съвет одобри програмата за компенсиране на разходите за електроенергия на бизнеса и на операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежа. Мярката ще важи за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г.

Целта е да се ограничи влиянието на резките промени в цените на електроенергията върху бизнеса и да се запази конкурентоспособността на българската икономика.

Размерът на компенсацията ще зависи от средната цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“. Ще се сравнява средната цена за 10-месечния период с базова стойност от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС.

Компенсацията може да покрие до 80% от разликата между двете стойности. Точният процент обаче ще бъде определен от Министерския съвет след края на 10-месечния период. Той ще зависи и от наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Помощта ще достига до бизнеса чрез търговците на електроенергия, доставчиците от последна инстанция и оператора на организирания пазар на електроенергия. Компенсацията ще бъде предоставяна чрез доставчика, с когото съответният клиент има договор.

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Програмата обхваща и електропреносните и електроразпределителните дружества. Те ще получават компенсации за разходите за електроенергия, необходима за технологичните нужди на мрежата. Според Министерския съвет това ще ограничи необходимостта от повишаване на цените на мрежовите услуги. Така мярката ще има значение не само за бизнеса, но и за всички крайни клиенти, включително домакинствата.

Предвиденият бюджет на програмата е до 140 млн. евро. Компенсациите ще бъдат изплатени еднократно след края на 10-месечния период.

Средствата ще се предоставят до изчерпване на бюджета на програмата или на наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ – в зависимост от това кое от двете настъпи първо. От програмата няма да могат да се възползват небитови клиенти, които вече получават компенсации по други програми на Министерския съвет за същия период.

Редактор: Дарина Методиева