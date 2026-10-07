Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в южния германски град Мюнхен. Днес следобед полицията започна претърсване с участието на голям брой нейни служители, хеликоптер и дронове, но пумата все още не е открита.

Говорителката на полицията в града съобщи, че издирвателната операция продължава с пълна сила, като до момента животното не е забелязано.

Ловци забелязаха голяма котка, приличаща на пума, край Варшава

Ловец, който е използвал уред за нощно виждане, снощи забелязал необичайно срещано животно в природен резерват, намиращ се в община Обердинг в Горна Бавария. Той предположил, че може да става въпрос за голяма дива котка, и успял да заснеме животното. Записът бил предоставен за анализ на експерт още същата нощ. Според полицията ловецът е преценил, че заснетото животно може да е пума. Гористият природен резерват се намира в окръг Ердинг, само на няколко километра от летището в Мюнхен.

Властите засега нямат информация откъде би могло да е дошло животното. По данни на окръжната администрация на Ердинг в района няма информация за цирк, в чиито спектакли участват големи котки.

Пума се разходи по улиците на чилийски град (ВИДЕО)

Местните власти призоваха жителите да бъдат предпазливи и незабавно да се свържат с полицията, ако забележат животното или разполагат с информация за местонахождението му. Хората в района са посъветвани също да не пускат кучетата си свободно.

Редактор: Никола Тунев