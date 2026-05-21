Свободно разхождаща се пума предизвика фурор в Чили. Дивото животно е било забелязано в гъсто населен жилищен район в община Пайне. След специализирана операция то е било успешно заловено от властите и преместено в център за диви животни.

Пайне е градче, разположено на около 40 километра южно от столицата Сантяго. Това е място, където пумите някога са се разхождали свободно, преди градското строителството да засегне естествените им местообитания. "Това е резултат от разширяването на жилищното строителство към периферията на града. Преди това са били незастроени земи, а днес са пълни с имоти", обясниява Хуан Валенсуела, регионален директор на Чилийската служба по земеделие и животновъдство.

Затвориха парк в Шумен заради рядък хищник

Пумата е транспортирана в специализиран център за рехабилитация на диви животни, където ще бъде направена оценка на състоянието ѝ, преди да бъде върната обратно в дивата природа. "Най-важното е, че успяхме да заловим животното невредимо. Пумата е в добро състояние и операцията премина напълно успешно", подчерта Валенсуела.

Пумите в Чили са защитени от закона, като за лова или залавянето им се налагат строги наказания.

Редактор: Станимира Шикова