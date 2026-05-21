В ефира на „Твоят ден“ водещият на икономическото предаване „Ревизия“ по NOVA NEWS Йордан Бързаков представи основните акценти от своята журналистическа мисия в Полша и проведеното интервю с нобеловия лауреат по икономика Филип Агийон, поставяйки фокус върху икономическия възход на Полша и трансформацията на глобалния трудов пазар.

Бързаков описа Полша като изключителен пример за икономически растеж и модернизация, подчертавайки, че страната вече достига брутен вътрешен продукт от около 1 трилион евро. По думите му впечатляващото не е само статистиката, а видимата промяна в обществото и инфраструктурата.

„Полша се оказа буквално икономическо чудо - провинцията изглежда като високоразвита западна държава“, посочи той.

Ключов фактор за успеха, според Бързаков, са реформите след 90-те години и членството в Европейския съюз, което е позволило на Полша да се превърне в най-големия получател на европейски средства в Източна Европа.

„Полша е най-големият и най-ефективен усвоител на европейски фондове в историята на ЕС - почти 99% ефективност“, подчерта той.

Бързаков подчерта, че Полша следва последователна дългосрочна стратегия, включваща държавни инвестиции, подкрепа за бизнеса и активна външноикономическа експанзия чрез десетки търговски представителства по света.

Според него резултатът е над 360 милиарда евро преки чуждестранни инвестиции и стабилна икономическа среда, която привлича международен бизнес.

„Полша е страната в Източна Европа с най-много преки чуждестранни инвестиции“, отбеляза той.

Срещата с Филип Агийон и бъдещето на труда

Втората ключова част от разговора е срещата на Бързаков с нобеловия лауреат Филип Агийон, известен с разработките си върху теорията за „творческото разрушение“ на Йозеф Шумпетер.

Агийон подчертава, че икономическият напредък неизбежно включва отпадане на стари работни места и създаване на нови, особено в контекста на изкуствения интелект. „Изкуственият интелект ще унищожи някои работни места, но няма да унищожи всички. Той ще създаде нови“, посочва икономистът.

По думите му работните места трябва да се разглеждат като съвкупност от задачи, като автоматизацията ще замества част от тях, но ще отваря възможности за нови професии и индустрии.

Агийон акцентира и върху ролята на държавата в този преход, като подчертава необходимостта от гъвкави политики, които да улеснят адаптацията на работната сила.

Интервюто с Филип Агийон ще бъде излъчено в предаването „Ревизия“ в петък или понеделник.

