Подготовката за матурите често е трудна, а материалите невинаги са достатъчно достъпни за учениците. Марин Николов от Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука” разработва платформа за подготовка по история на изкуството.

Платформата ARTMATURA предлага уроци, тестове, флашкарти и интерактивни материали за подготовка по история на изкуството и е достъпна за всеки.

„Основната идея, която имах е голямата липса на мотивация на учениците да учат по традиционния начин и исках да създам нещо иновативно и занимателно за тях. Така реших да създам тази платформа, в която да направя ученето забавно, интересно и полезно”, казва Марин.

На матурата по БЕЛ: Зрелостниците избират между тема по „Песента на колелетата” и есе за авторитетите

Той допълва, че платформата е изцяло безплатна, за да има възможност всички ученици да имат равен достъп до образованието и да могат да се подготвят по иновативен начин.

Според преподаватели, платформата идва в ключов момент за учениците, които се подготвят за изпита по теория на професията.

„Тя се появява в много подходящ момент. Всъщност всяка година много голям брой ученици се явяват на този изпит, който е част от тяхното дипломиране, всъщност това е изпитът по теорията на професията, който включва материала по история на изкуството и тъй като ние не разполагаме със специализиран учебник, а учебният материал е много сложен и включва голям обем примери, периоди, автори, всъщност платформата е изключително полезна”, казва преподавателят Юлия Лилова. По думите ѝ проектът успява да преведе сложния материал на по-разбираем език за младите хора.

Платформата се използва и от студенти.

Редактор: Цвета Лазаркова