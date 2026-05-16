Сладки, солени, по стари семейни рецепти и нови хрумки – такива баници се очаква днес да се конкурират по време на традиционния фестивал на баницата във врачанското село Крушовица. Очаква се от всички краища на страната и основно от целия Северозапад да пристигнат гости и любители кулинари, които да покажат своите умения пред топ-професионално жури – шефовете от Hell’s Kitchen Събкова, Чоткин и Патрицио.

Празник на баницата във врачанското село Баница: Майстори разкриват част от тайните си

От рано сутринта работят на място четири печки - пържат се големи мекици, правят се пърленки, яйца на хартия, ще има и местни производители. А върху бали слама ще бъдат наредени около 150 баници, които да се включат във фестивала. Очаква се гостите да бъдат над 2500.

Повече гледайте във видеото.