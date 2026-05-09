Ученици от добричкото Средно училище „Любен Каравелов” създадоха иновативен робот, който подпомага както учебния процес, така и ежедневието в училище. Проектът, разработен от клуба по роботика, представлява напълно автономен училищен асистент с локален изкуствен интелект, който събира и обработва информация в реално време.

Роботът, наречен „ЗнайБот“, е създаден с практическа цел – да улесни работата на учители, ученици и родители. Той съхранява и управлява рутинна информация, като по този начин позволява на преподавателите да се фокусират върху по-креативната част от обучението. Системата знае кой кога влиза и излиза от училище, кои предмети се изучават, каква е програмата на всеки клас и дори какви са хранителните предпочитания на учениците.

Едно от ключовите предимства на „ЗнайБот“ е, че използва локален изкуствен интелект, което гарантира пълна защита на данните. Разработчиците съзнателно избягват използването на външни платформи, за да не се изнася чувствителна информация извън училищната система.

Училището на бъдещето: Как ще учат децата в ерата на изкуствения интелект

Създаването на робота обаче не е било без предизвикателства. Екипът е трябвало да изгради сложна база данни и софтуер, който да обединява всички функции в една работеща система. Особено трудна се оказва разработката на административния панел и интеграцията на информацията.

„ЗнайБот“ може да отговаря на различни въпроси, като адаптира отговорите си спрямо възрастта на събеседника. Учениците споделят, че той обяснява ясно, интересен е и прави ученето по-забавно.

Визията на робота също е внимателно обмислена – целта е той да бъде привлекателен и интерактивен, без да наподобява човек или да създава усещане за заместване на училищния персонал. Дизайнът е изцяло разработен от учениците и реализиран чрез 3D принтиране.

Проектът е завършен за по-малко от три месеца и вече носи успехи на екипа в национални състезания. За създателите му това не е просто технологично постижение, а реално работещ продукт, който има потенциал да бъде внедрен и в други учебни заведения.

Репортер: Надежда Карапанчева

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева