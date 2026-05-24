В специалното празнично издание на „Събуди се“ по повод 24 май гостува проф. Даниел Вълчев - бивш министър на образованието, юрист и преподавател в Софийския университет - в един разговор за ролята на знанието, училището и промените в съвременното образование.

Той си спомня за първите си майски празници като ученик - с манифестации, сините връзки на чавдарчетата и гордостта да носиш знамето. „Имам и не толкова добър спомен - закъснях веднъж с знамето и ме наказаха“, разказва той с усмивка.

По думите му образованието днес е изправено пред сериозни предизвикателства, особено в ерата на изкуствения интелект и дигиталните технологии. Въпреки това той смята, че основните умения остават непроменени – език, история, математика и природни науки.

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

„Българският език носи памет и кодове. Най-важното е децата да го познават“, подчертава проф. Вълчев. Според него именно критичното мислене е ключово умение в съвременния свят, в който информацията е лесно достъпна, но не винаги достоверна.

Той поставя и въпроса за посоката на образователната система, която според него в момента няма ясна обществена „поръчка“. За разлика от Възраждането, днес обществото е по-разколебано относно ценностите и приоритетите в образованието.

Професорът обръща внимание и на неравния достъп до качествено образование и здравеопазване. По думите му това е един от най-сериозните проблеми на публичните системи у нас. „Образованието и здравеопазването са недофинансирани, а най-важно е не просто колко пари има, а как се разпределят“, коментира той.

Въпреки критичния анализ проф. Вълчев остава умерен оптимист за бъдещето. Той отбелязва, че образователната система се променя бавно и е естествено това да изисква време.

Разговорът завършва с темата за книгите – място за размисъл и лично пространство. „Книгата е свят. Трябва да избереш своите книги и да се връщаш към тях“, казва той.

Проф. Вълчев разкрива и, че работи по нова книга, посветена на граничния свят между Византия и България – Парория и мистичната Странджа.

