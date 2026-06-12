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Учителските синдикати обявиха, че може да има протести
По повод готовността на учителските синдикати за протести заради липса на увеличение в заплатите министърът на образованието призова да не се поддават на слухове. Той увери, че въпреки трудната финансова ситуация, в новия бюджет се очакват допълнителни средства.
Според синдикат „Образование” са обсъдени няколко възможни форми на протест, между които национална стачка и незапочване на учебната година. Според проф. Георги Вълчев резки промени в сферата на образованието не трябва да се очакват.
Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование
„Вчера имахме отраслов съвет с представителните синдикални организации. Представихме параметрите на бюджета, така че се надяваме след като преминат всички процедури, да няма тревожност в системата”, заяви проф. Вълчев.Редактор: Ина Григорова
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