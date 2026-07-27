20-годишен водач с 1,90 промила алкохол се заби в престояващи на паркинг лека кола и влекач в Лом.

Към 03:45 часа през зиминалата нощ младежът потеглил рязко, загубил управление и се ударил последователно в паркираните превозни средства. Нанесени са сериозни щети и по трите МПС-та.

Според кръвната проба: Шофьорът, помел 6 коли в София, карал с 1,52 промила алкохол

На място пристигнал екип на полицията, който установил с техническо средство, че шофьорът е седнал зад волана с концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,90 промила. На водача бил издаден талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръв и приел показанията на дрегера на полицията.

Младежът е задържан за денонощие в полицията, а колата му е иззета, съобщава кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

Редактор: Станимира Шикова