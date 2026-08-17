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Най-големият спад е в „Облекло и обувки“
Месечната инфлация за юли е 0,8%, а годишната е 4,5 на сто, спрямо същия месец на предходната година.
Най-голямо увеличение, според Националния статистически институт, през юли има при цените в групите „Развлечения, спорт и култура“ (11,6%), „Ресторанти и хотели“ (2,3 на сто) и „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ с 2,0%.
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Най-голямо намаление е регистрирано в групите „Облекло и обувки“ (2,9%), „Застрахователни и финансови услуги“ (1,8 процента) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 1,0 на сто.
Редактор: Цвета Лазаркова
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