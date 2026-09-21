Велико Търново е в готовност за отбелязването на 118 години от обявяването на Независимостта на България. За поредна година историческата и духовна столица ще бъде център на националните чествания, които започват още в ранните часове на празничния ден.

Основните дейности от програмата ще се проведат в района на църквата „Св. 40 мъченици“ и крепостта „Царевец“. Кулминацията ще бъде вечерната заря-проверка на площад „Цар Асен I“ пред крепостта. Празничната програма започна още тази вечер с Международния фестивал на военните духови оркестри, който беше открит в центъра на града.

Заради мащабните чествания във Велико Търново са въведени засилени мерки за сигурност. Очаква се в града да присъстват множество официални лица, а полетите с дронове ще бъдат забранени. Част от улиците ще бъдат затворени за движение, за да бъде осигурено нормалното провеждане на празничните прояви.

Подробности за програмата и организацията на честванията ще бъдат представени в ефира на NOVA.