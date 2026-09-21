Тази седмица гост в рубриката „Новите известни“ е 25-годишният Александрос Кацогианнос, който е роден в Гърция, но е израснал в България. В социалните мрежи той показва как се катери на опасни места и влиза в необезопасени бункери и изоставени сгради.

"Новите известни": Как руски актьор и български хореограф станаха YouTube двойка

По думите му така показва на своите последователи "замръзналата история". Мечтата му е един ден каналът му в YouTube да стане най-популярният за подобно съдържание в интернет.

Вижте историята на Александрос във видеото, но не правете това сами - опасно е.