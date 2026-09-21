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25-годишният младеж показва на своите последователи "замръзналата история"
Тази седмица гост в рубриката „Новите известни“ е 25-годишният Александрос Кацогианнос, който е роден в Гърция, но е израснал в България. В социалните мрежи той показва как се катери на опасни места и влиза в необезопасени бункери и изоставени сгради.
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По думите му така показва на своите последователи "замръзналата история". Мечтата му е един ден каналът му в YouTube да стане най-популярният за подобно съдържание в интернет.
Вижте историята на Александрос във видеото, но не правете това сами - опасно е.
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