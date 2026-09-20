Близо 40 000 деца зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища. Те ще изучават български език, история и география в общо 410 учебни заведения в 44 държави на шест континента. За обучението и подкрепата на преподавателите Министерството на образованието и науката осигурява над 10 млн. евро през тази година.

Данните представи заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева по време на честването на 15-годишнината на българското неделно училище „Васил Левски“ в германския град Саарбрюкен.

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„Българските неделни училища зад граница са живи и будни средища, в които децата опознават своите корени. Тук те не само учат, но създават приятелства и усещат България близо до себе си, независимо колко далеч живеят от нея“, заяви Панчева.

Само в Германия действат 31 български неделни училища, които през новата учебна година ще посрещнат повече от 3700 деца. В училището в Саарбрюкен и двата му филиала - в Кайзерслаутерн и Хомбург - учениците ще бъдат над 140.

Заместник-министърът поздрави преподавателите и родителите за усилията им да съхраняват българския език и култура сред децата, които растат извън страната. Тя призова учениците да пазят връзката си с България, нейната история и език.

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Част от празника беше и документалният филм за Александър Батенберг „Един германски принц в България, един български княз в Германия“, създаден от ученици и преподаватели по програмата на МОН „Неразказаните истории на българите“.

Редактор: Цветина Петкова