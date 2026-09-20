В седмицата, в която отбелязахме Деня на София, рубриката „Историите на Мария Йотова“ в предаването „На фокус“ срещна зрителите с човек, който повече от десетилетие търси лицата и историите зад големия град. Вихрен Георгиев създава People of Sofia през 2013 г. с идеята да показва хората такива, каквито са - различни, понякога незабелязани, но винаги носещи собствена история.

„Хората на София са различни. И са хора - както хората в Лондон, Париж или Буенос Айрес“, казва Георгиев. Според него любопитството към другия се появява тогава, когато се сблъскаме с история, която не прилича на нашата и разбива предварителните ни представи. Именно това постепенно се превръща и в една от основните мисии на проекта му.

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„Ние, българите, живеем в едни стереотипи, които трудно се разчупват. Моята линия е да представям точно истории, които ги разбиват. Трябва да ценим различието. Не трябва да бъдем черно-бели. Аз едно време бях много черно-бял като човек - нещо или става, или не става. Няма средно, няма сиво. Но нека малко да съединим нещата, защото има нюанси и има цветове“, споделя той.

Сред темите, които Георгиев е избирал през годините, са историите на жени, станали майки преди да навършат 18 години, както и ролята на бащите като пълноценни родители. По думите му целта е да бъдат показани истински човешки съдби отвъд обобщенията, с които обществото често поставя хората в определени категории.

Авторът на People of Sofia вярва, че промяната в обществото идва бавно и започва с опита да разберем живота на човека срещу нас.

„Ако има много такива места, хората бавно се променят. Няма как да не се променят. Проблемът на България е, че става много бавно. Трябва да мислим като общност от хора, които се разбират, които си помагат, които изпитват емпатия към другия. Народите, които са успели, са общности, те са заедно. А ние прекалено много се поддаваме на разделението“, казва Георгиев.

Неговият начин да противодейства на това е чрез реалните истории. Сред тях е разказът за млад украинец, дошъл в България след началото на руската агресия срещу Украйна. Момчето работело на две места, но намирало време да купува цветя от възрастни продавачки на столичната „Витоша“ и да ги подарява на случайни жени.

Друга история, която Георгиев пази сред любимите си, е за мъж, който заедно с приятели възстановява чешма в Борисовата градина, защото това било мечта на майка му. „Това е история за това как сам човек може да промени средата. Ние всички много разчитаме на държавата, но реално има неща, които елементарно зависят от нас“, посочва той.

Разказва и за румънец, живеещ във Великобритания, който идвал в България заради лечението на децата си. Докато ги чакал в болницата, започнал сам да почиства градинки, а постепенно към него се присъединили и други хора.

„Ние се нуждаем точно от такова приобщаване към полезни неща. Много ми е важно да карам хората да се разбират, да се уважават, да са възпитани един към друг“, казва създателят на People of Sofia.

За него фотографията няма за цел просто да създава красиви изображения. „Няма съвършена снимка. Съвършената снимка е тази, която ти въздейства, която ти казва нещо. Не е просто красив кадър“, обяснява Георгиев.

Именно през обектива си той открива хора, покрай които хиляди други преминават всеки ден, без да ги забележат. „Много хора ме питат: „Аз ходя по тези улици, вие къде ги виждате тези хора?“. Ами те са тук, те са по улиците. И точно това е хубавото - че виждаш хора, които иначе не забелязваш. Виждаш различието, виждаш другите. Много е важно да виждаме и другите“, споделя фотографът.

А на въпроса защо именно той ги забелязва, отговорът му е прост: „Човек, като е отворен към нещо, започва да го вижда. Някой може да вижда мравките и птичките, някой може да вижда сградите. Аз виждам хората“.

След повече от десетилетие с People of Sofia Георгиев определя две неща като най-ценното, което човек може да остави след себе си - спомени и вдъхновение.

„Аз смятам, че човек може да даде две неща в този живот - да остави спомени и да вдъхновява. Това са двете най-важни неща. Смятам, че съм оставил доста спомени в близките си, в хората, които съм срещнал. И смятам, че съм вдъхновил много хора“, казва той.

За Георгиев стремежът към разбирателство е свързан и с неговото разбиране за патриотизъм.

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