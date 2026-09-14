На прага на учебната година - 78 столични ясли са били под риск да не отворят врати. За това сигнализираха от Столичната община. Причината е недостиг на медицински сестри. А половината от работещите в системата са в пенсионна и предпенсионна възраст.

Въпросните ясли все пак ще заработят за над 1700 деца, след като управата на общината взе решение да назначи педагози вместо сестри. Ситуацията обаче предизвика спор между здравното министерство и Столичната община относно изискването именно сестри да работят в яслите.

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"78 яслени групи са не под риск, всъщност те реално би трябвало да бъдат затворени. Работят единствено благодарение на това, че с кмета и районните кметове взехме решение буквално да не спазим наредбата. От около три години ние предупреждаваме, че ситуацията е кризисна. Просто вече излиза много извън рамките на нормалното. Постоянно искаме становище от Министерството на здравеопазването можем ли да изберем различен специалист, когато няма медицинска сестра. Последното становище, което сме получили от тях, е, че няма специалист, който да може да замени медицинската сестра", заяви заместник-кметът в направление "Образование" на Столична община Десислава Желязкова.

Редактор: Ивета Костадинова