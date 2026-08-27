Родители на деца от 76-а детска градина в „Младост“ се обявиха против продължаващия вече година ремонт на детското заведение. По думите им срокът, в който трябвало да приключи, бил удължен два пъти, като междувременно децата били разпръснати по други детски градини в квартала, където, за да ги поберат, използват физкултурни салони. В момента, в който разбрали, че градината е обявила прием на нови деца за новата година обаче, чашата на търпението на родителите преляла. Сега настояват за отговори.

„Основното ни искане е децата да пребивават поне на местата, на които са били разпределени миналата година, и директорката да поеме отговорност за това “, заяви майка на дете в "Здравей, България".

Около 200 деца от седем групи са засегнати от ситуацията. Някои от малчуганите дори били премествани неколкократно между различни детски градини. „Реално ние бяхме първоначално в детска градина в „Младост 1“, в която бяхме настанени в яслата. Двете ясли ги бяха събрали на едно място, след което решиха да ни преместят в друго помещение без тоалетна, без никакви условия, което беше ужасно малко“, разказва майката.

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Друг родител споделя, че детето му е прекарало цялата учебна година във физкултурен салон. „През цялата учебна година беше там. Условията в началото бяха много зле, след това се подобриха, но отново нямаха тоалетна само за тях“, казва тя.

Родителите са получили уверение, че на 2 септември ще се проведе среща и с представители на районната администрация, на която трябва да стане ясно къде ще бъдат настанени децата през новата учебна година. „Ние не знаем какво ще се случи. И още повече, че всичко, което са обещали, дори и със заповед, не е спазено. Нито срокове са спазени, абсолютно нищо не е спазено“, категоричен е родител.

От ръководството на детската градина са заявили, че нови деца няма да бъдат приемани, докато ремонтът не приключи. От районната администрация са посочили, че не са възложител на ремонта и той не е в техните правомощия. От Столичната община съобщават, че са получили уверение от фирмата изпълнител, че ще се постарае да приключи ремонта до 24 септември.

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За родителите обаче тази дата не дава достатъчно сигурност. „Строителят реално може да спази този срок, но след завършване на обекта следват други процедури до въвеждане на сградата в експлоатация“, обясни една от майките. По думите ѝ има и други неясноти, свързани с обзавеждането и процедурите по приемане на обекта.

Притеснения има и около качеството на самия ремонт. Родители, които са били допуснати до оглед на сградата, твърдят, че са забелязали ниски парапети и дръжки на прозорци, които според тях могат да бъдат достигнати от малки деца. "Парапетите буквално са високи 60 сантиметра“, заяви баща на дете.

Родителите заявяват, че ще настояват за конкретни срокове и ясни гаранции кога децата ще могат да се върнат в 76-а детска градина.

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