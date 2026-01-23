Сериозен инцидент в детска градина "Незабравка" в столичния квартал „Люлин“ поставя под въпрос състоянието на сградата и грижата за най-малките. Подът пропада, дограмата се чупи, а последиците се поемат от десетки семейства. След случилото се децата са пренасочени към други детски градини в квартала и извън него - решение, което създава сериозни затруднения за родителите. По-ранни ставания, по-дълги пътувания и разместване на работни графици - всичко това заради сграда, която трябва да осигурява спокойствие и сигурност за децата.

„Децата има къде да бъдат преместени. Важно е да подсигурим здравето им като извършим ремонт на сградата, която е строена през 80-те години на миналия век. Канализацията вече е компрометирана и трябва да се подмени. Обявили сме обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонта. Когато бъде извършен ремонтът – децата ще се завърнат в сградата. Като цяло имаме проблем със сгради на детски градини, строени от този период”. Това заяви в „Здравей, България” зам.-кметът на „Люлин” Георги Гочев.

Майки на деца споделиха, че се надяват ремонтът да бъде извършен по-скоро, тъй като „го чакат от две години”. „Имам две деца. Едното е в групата, чиято стая трябва да бъде ремонтирана. Другото е в Първа група. Тъй като тази година няма къде да бъдат настанени децата, приети в яслена група – заедно с малкия ми син има 35 деца. Това е непосилно за лелите и учителката, които няма как да обърнат внимание на малките. Те полагат усилия, но все пак е непосилно”, разказа майка.

Друга подчерта, че децата ѝ „се разкарват от група в група”: „Наслушахме се на две години само предизборни обещания. И гадаем всеки път дали детето ни няма да е в друга детска градина, която е на другия край на квартала”.

Гочев подчерта, че трябва да бъдат укрепени основите на сградата, тъй като водата,която излиза по старите тръби, се събира отдолу под зданието. „Това установихме при направеното обследване от специалисти от УАСГ. Когато изберем изпълнител на ремонта – съответният проектант ще реши как да бъдат укрепени основите. Няма как да допуснем компромиси със сигурността на децата”, заяви той.

И обясни, че в район „Люлин” има подобен проблем с още три детски градини. "Според мен този тип градини, които имат компрометирани конструкции, сериозни проблеми и съществени дефекти - следва да се съборят и поетапно да започнат да се изграждат наново. Но това не е решение на района. Това е решение, което трябва да вземе Столичната община, може би с помощта на Столичния общински съвет, като поетапно започнат изграждането на нови детски градини", посочи Гочев. И изтъкна, че в „Люлин“ няма толкова проблем с местата в детските градини, колкото с остарелите сгради.

Зам.-кметът на "Люлин" обеща: "Тече обществена поръчка за избор на изпълнител. В момента, в който изберем изпълнител, той ще подготви проекта, така че през лятото ще започне ремонтът. Децата до септември отново ще са в дестката градина?".

