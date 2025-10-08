-
Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари
-
Терзиев: В София няма криза с боклука, а сблъсък на два свята
-
Висока степен на опасност: Столичната община с мерки заради очаквани валежи
-
Общински съветници – в спор за софийския боклук и параметрите по обществената поръчка
-
След като кола се заби в ограда на къща: За какво настояват живеещите в "Бенковски"
-
Кризата с боклука в София: Как е организирано сметоизвозването
В последните години сградата е била със сменено предназначение - социална служба
Дългоочакван пробив в сагата с недостигащите места в софийските детски градини. Под номер 202-ра, една от първите забавачници в "Младост", отново е пълна с деца.
Как е гарантирана безопасността на най-малките в детските заведения?
В последните години сградата е била със сменено предназначение - социална служба. Сега е върната към основното си предназначение и вече посреща 154 деца - новоприети и от градини с текущи ремонти.
Всички здравни документи на децата за новата учебна година ще се издават електронно
“За мен е огромна радост да мога да продължа да обучавам децата на “Младост” в нова детска градина”, сподели директорът Петя Янкова.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни