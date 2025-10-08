Дългоочакван пробив в сагата с недостигащите места в софийските детски градини. Под номер 202-ра, една от първите забавачници в "Младост", отново е пълна с деца.

В последните години сградата е била със сменено предназначение - социална служба. Сега е върната към основното си предназначение и вече посреща 154 деца - новоприети и от градини с текущи ремонти.

“За мен е огромна радост да мога да продължа да обучавам децата на “Младост” в нова детска градина”, сподели директорът Петя Янкова.

Редактор: Ивайла Митева