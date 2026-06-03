Като че ли не беше съвсем случайно изпусната репликата за съкращаване на майчинството. Всички сме наясно, че проблемът с парите в държавата е изключително сериозен, той не е от вчера и се задълбочава, коментира в предаването „Твоят ден” предприемачът Таня Скринска.

„Да, България е страната с най-дълго майчинство в Европа, но има едно голямо „но”. Със сигурност аз съм против това в момента държавата да смята, че пари могат да се събират именно от майките. В ситуация, в която имаме все по-задълбочаваща се демографска криза, раждат се все по-малко деца, ние като общество не трябва да посягаме на майките и на тези социални методи, с които можем да подпомагаме раждаемостта.”, категорична бе Скринска.

Николай Николов, председател на Българската конфедерация по заетостта, обясни, че въпреки, че в България има демографска криза, изследвания показват, че в ЕС страната ни е с най-висок коефициент на плодовитост и стои доста добре като обща раждаемост на фона на останалите държави.

Управляващите обмислят допълнителни стимули за работещите майки

„Данните показват, че периодът на дългото майчинство не е задължително да означава висока раждаемост и демографски разцвет на една държава. Причината за България е и големият отлив на населението и застаряването. Страни като Швеция и Дания например, имат сравнително кратко майчинство, но много висока раждаемост и обратното – страни като Италия и Испания имат сравнително дълги отпуски, но много ниска раждаемост. Това означава, че не е задължително дължината на законовото майчинство да води до раждаемост”, обясни Николов. Той посочи като част от проблема детските градини, дохода на семействата, данъчните облекчения на младите хора, заетостта на жените.

Николов припомни, че от няколко години и мъжете могат да ползват майчинството. „Като обобщение може да се каже, че прекалените регулации пречат на бизнеса. Трябват по-малко на брой и по-прости регулации, които да се спазват и да дават равни права”, уточни той.

Според Таня Скринска чуждият пример не винаги е най-добрият и не винаги може да бъде успешно приложен в друга държава. „Ако ние си оправим добре къщичката по начин, че в тази държава да има пари и да се изкарват пари, най-малкият проблем ще ни бъде това, че майките си остават вкъщи по-дълго време.”, категорична беше Скринска. Тя каза, че по-големият проблем е, че работодателите избягват да наемат жени с малки деца, което е дискриминация.

Според Скринска е лош знак това, че точно в този момент се поглежда към майчинството и пенсионерите, вместо да се обърне внимание на над 30% сив сектор и раздута администрация.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова