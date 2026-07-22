Решението идва само ден след като украинският президент отстрани Олександър Сирски и назначи Михайло Драпати за главнокомандващ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че генерал-майор Игор Скибюк ще замени Андрий Гнатов като началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, продължавайки кадровите промени в армията, предаде Укринформ.

"Той е изключително опитен офицер, който бранеше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Кризата около смяната на министъра на отбраната в Украйна се задълбочава

Вчера той отстрани главнокомандващия Олександър Сирски, назначавайки генерал-майор Михайло Драпати на най-високия военен пост.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: Асен Георгиев, БТА

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