Снимка: БТА
Решението идва само ден след като украинският президент отстрани Олександър Сирски и назначи Михайло Драпати за главнокомандващ
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че генерал-майор Игор Скибюк ще замени Андрий Гнатов като началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, продължавайки кадровите промени в армията, предаде Укринформ.
"Той е изключително опитен офицер, който бранеше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ", написа Зеленски в социалната мрежа Х.
We determined the sequence of the next steps. Today, the decisions on the changes in the leadership of the Armed Forces of Ukraine will be formalized – the relevant decrees are in preparation. Together with Mykhailo Drapatyi and Yevhenii Khmara, we determined that Major General… pic.twitter.com/3Z5YZgSBAu— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026
Кризата около смяната на министъра на отбраната в Украйна се задълбочава
Вчера той отстрани главнокомандващия Олександър Сирски, назначавайки генерал-майор Михайло Драпати на най-високия военен пост.Редактор: Мария Барабашка
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