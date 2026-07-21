Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски. На негово място той назначава командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предаде "Франс прес".

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"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато. Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в публикация в Telegram.

Редактор: Дарина Методиева