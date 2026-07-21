Снимка: БТА
На негово място назначи Михайло Драпати
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски. На негово място той назначава командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предаде "Франс прес".
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"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато. Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в публикация в Telegram.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Симеон Томов, БТА
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