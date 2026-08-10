Снимка: Стопкадър
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Според Илашчук единствената причина дрон да падне на територията на България е продължаващата война на Русия срещу Украйна
Днес посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук беше поканена на среща с министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова заради случая с падналия безпилотен летателен апарат край Кардам на 8 август.
По време на разговора министър Петрова е подчертала, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. От своя страна посланикът на Украйна увери, че силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е държава партньор.
Показаха как изглежда дронът, взривил се край Кардам (СНИМКИ)
„Украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване”, посочи Илашчук.
По думите ѝ основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна. Тя подчерта, че Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в родината ѝ, което представлява пряка заплаха за съседните страни.
„Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел Кремъл да бъде принуден да сключи мир”, каза дипломатът.
България поиска от Украйна цялата налична информация за навлизането на дрон в българското въздушно пространство
На срещата беше договорено продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента.
ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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