Днес посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук беше поканена на среща с министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова заради случая с падналия безпилотен летателен апарат край Кардам на 8 август.

По време на разговора министър Петрова е подчертала, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. От своя страна посланикът на Украйна увери, че силите на отбраната на Украйна не са насочвали безпилотни летателни апарати към България нито в посока на която и да е държава партньор.

Показаха как изглежда дронът, взривил се край Кардам (СНИМКИ)

„Украинската страна е напълно отворена за сътрудничество в провеждането на разследване”, посочи Илашчук.

По думите ѝ основната причина за инцидента е продължаващата война на Русия срещу Украйна. Тя подчерта, че Русия все по-ожесточено обстрелва мирното население и гражданската инфраструктура в родината ѝ, което представлява пряка заплаха за съседните страни.

„Украйна разчита на засилване на усилията на международната общност с цел Кремъл да бъде принуден да сключи мир”, каза дипломатът.

България поиска от Украйна цялата налична информация за навлизането на дрон в българското въздушно пространство

На срещата беше договорено продължаване на тясна координация в рамките на разследването на причините на инцидента.

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Редактор: Дарина Методиева