Четирима непълнолетни са установени като съпричастни към пожар в сградата на бившия Техникум по механотехника „Юрий Гагарин“ в Монтана. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура.

Огънят избухнал в неделя малко след полунощ. Пламъците засегнали вещи, съхранявани на третия етаж на необитаемата сграда. Размерът на нанесените щети все още се уточнява.

Гори сграда на бивше училище в центъра на Монтана (ВИДЕО+СНИМКИ)

При последвалото разследване полицията стигнала до четирима непълнолетни. По първоначални данни те влезли в бившето училище и извършвали вандалски прояви. Един от тях подпалил врата, след което огънят се разпространил.

Потушен е пожарът в сградата на бивше училище в центъра на Монтана (ВИДЕО+СНИМКИ)

Часове по-късно, около 15:00 часа в неделя, в същата сграда възникнал и втори пожар. При него са унищожени около 450 квадратни метра от покривната конструкция на бившия техникум.

По случая е образувано досъдебно производство. Продължават действията за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова